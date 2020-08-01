Из пруда в селе Красавка достали труп мужчины

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:23:31+03:00

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В Лысогорском районе Саратовской области утонул 34-летний мужчина.

Как сообщает «ЧП-Саратов», трагедия произошла в селе Красавка.

Тело утопленника из пруда достали областные спасатели. Полиция и следственный комитет начали проверку для установления обстоятельств трагедии. По предварительной версии, погибший в момент утопления был пьян.

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ИСТОЧНИК KP.RU