Из пруда в селе Красавка достали труп мужчины
Погибший был пьян
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В Лысогорском районе Саратовской области утонул 34-летний мужчина.
Как сообщает «ЧП-Саратов», трагедия произошла в селе Красавка.
Тело утопленника из пруда достали областные спасатели. Полиция и следственный комитет начали проверку для установления обстоятельств трагедии. По предварительной версии, погибший в момент утопления был пьян.
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ИСТОЧНИК KP.RU