В столкновении Toyota Land Cruiser и Peugeot 307 в Энгельсе пострадала женщина
Ее отправили лечиться амбулаторно
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Вечером 31 июля в Энгельсе Саратовской области столкнулись Toyota Land Cruiser и Peugeot 307.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на пересечении улиц Серафимовича и Василевского.
В результате аварии пострадала 50-летняя пассажирка Peugeot. Ее госпитализировали, осмотрели и назначили амбулаторное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU