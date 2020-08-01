В столкновении Toyota Land Cruiser и Peugeot 307 в Энгельсе пострадала женщина

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:51:59+03:00

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Вечером 31 июля в Энгельсе Саратовской области столкнулись Toyota Land Cruiser и Peugeot 307.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на пересечении улиц Серафимовича и Василевского.

В результате аварии пострадала 50-летняя пассажирка Peugeot. Ее госпитализировали, осмотрели и назначили амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU