Отключена вода в Ленинском и Заводском районах Саратова

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:13:40+03:00

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В двух районах Саратова отключили холодную воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденных участках водоводов.

Ориентировочно до 20 часов не будет воды в домах по улицам Южная, 5, 6 и 7-й Динамовский проезды, а также на улицах Чемодурова и Лебедева-Кумача.

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ИСТОЧНИК KP.RU