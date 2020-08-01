Отключена вода в Ленинском и Заводском районах Саратова
Работы продлятся до восьми часов вечера
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В двух районах Саратова отключили холодную воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденных участках водоводов.
Ориентировочно до 20 часов не будет воды в домах по улицам Южная, 5, 6 и 7-й Динамовский проезды, а также на улицах Чемодурова и Лебедева-Кумача.
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ИСТОЧНИК KP.RU