В Саратовской области заразились коронавирусом 96 человек
Утром 1 августа стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, лабораторно подтверждены 96 диагнозов COVID-19.
- Саратов — 55 случаев,
- Энгельсский район — 13 случаев,
- Балашовский район — 10 случаев,
- Балаковский район — 9 случаев,
- Дергачевский район — 5 случаев,
- Александрово-Гайский район — 1 случай,
- Вольский район — 1 случай,
- Екатериновский район — 1 случай,
- Федоровский район — 1 случай.
Из новых заболевших шесть детей.
Всего за время пандемии в области зарегистрировано 9 502 зараженных.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU