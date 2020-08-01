2020-08-01T10:07:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области заразились коронавирусом 96 человек

Из них шесть детей
Екатерина Семенова
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Лабораторно подтверждены 96 случаев заражения коронавирусомЛабораторно подтверждены 96 случаев заражения коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Утром 1 августа стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, лабораторно подтверждены 96 диагнозов COVID-19.

- Саратов — 55 случаев,

- Энгельсский район — 13 случаев,

- Балашовский район — 10 случаев,

- Балаковский район — 9 случаев,

- Дергачевский район — 5 случаев,

- Александрово-Гайский район — 1 случай,

- Вольский район — 1 случай,

- Екатериновский район — 1 случай,

- Федоровский район — 1 случай.

Из новых заболевших шесть детей.

Всего за время пандемии в области зарегистрировано 9 502 зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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