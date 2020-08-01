2020-08-01T09:31:52+03:00
Общество

Почти 20 улиц в Саратове остались без воды

Ведутся работы на 2-й Садовой
Екатерина Семенова
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Выявлено повреждение на водоводе на пересечении улиц 2-я Садовая и 2-я Детская в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в связи с начатыми работами отключена вода ряду абонентов.

Воды не будет в домах ТСЖ-6 во Фрунзенском районе. Это улицы: Новоузенская, Вяземская, Клиническая, Клочкова, Маркса, Политехническая, 2-я Садовая, 2-я Детский проезд. Также отключение коснется частного сектора на улицах Миротворцева, Диева, 9-я Линия, 12-я Линия, Котельная, Ново-Самарский проезд, 2 и 3-й Детские проезды, 4-я Комсомольская, Клиническая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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