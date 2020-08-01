Пьяный водитель перевернул иномарку на перекрестке в Солнечном

1 Авг. 2020 2020-08-01T08:42:12+03:00

Автомобиль перевернулся на перекрестке в Солнечном. Фото Саратовской городской службы спасения

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова перевернулся автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, вызов поступил с пересечения улиц Мамонтовой и Чехова.

На перекрестке перевернулся на крышу автомобиль Mitsubishi Lancer IX. Предположительно, водитель мог быть пьян.

Спасатели смотрели машину, но пассажиров в ней не было, а водителю помощь не потребовалась.

Спасатели осмотрели автомобиль. Фото Саратовской городской службы спасения

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU