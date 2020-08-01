Пьяный водитель перевернул иномарку на перекрестке в Солнечном
В Ленинском районе Саратова перевернулся автомобиль.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, вызов поступил с пересечения улиц Мамонтовой и Чехова.
На перекрестке перевернулся на крышу автомобиль Mitsubishi Lancer IX. Предположительно, водитель мог быть пьян.
Спасатели смотрели машину, но пассажиров в ней не было, а водителю помощь не потребовалась.
Спасатели осмотрели автомобиль. Фото Саратовской городской службы спасения
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ИСТОЧНИК KP.RU