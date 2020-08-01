В пруду под Саратовом утонул мужчина
Тело достали областные спасатели
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В Саратовском районе в пруду утонул 40-летний мужчина.
Как сообщает «ЧП-Саратов», трагедия произошла в поселке Тепличный, в пруду Ударник.
На место выезжали областные спасатели. Они достали труп и передали полиции и следователям. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства гибели человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU