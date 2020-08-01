2020-07-31T17:06:19+03:00
Общество

В Саратовской области обещают облачную погоду и ливни

Температура днем понизится до 19–21 градуса
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня, 1 августа, ожидаются очень сильные дожди.

- Погода будет облачной с прояснениями. Осадки составят 50 мм и более, местами пройдут грозы, возможен град. Также при грозе усилится ветер до 18–23 м/с, — сообщили «КП-Саратов» ГУ МЧС области.

Температура днем понизится до 18–23 градусов тепла.

При этом в Саратове также будут ливни, гроза и возможен град. Столбик термометра остановится на отметке от 19 до 21 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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