В Саратовской области всю субботу будут лить дожди
Вечером в пятницу начнутся грозы
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В Саратовской области завтра, 1 августа, ожидаются сильные дожди — более 50 мм.
- Во второй половине пятницы с сохранением в течение следующих суток местами по региону пройдут грозы и усилится ветер до 18–23 м/с, град, ливни, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.
Тем не менее по региону до 2 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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ИСТОЧНИК KP.RU