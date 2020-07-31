2020-07-31T16:54:50+03:00
Общество

В Саратовской области всю субботу будут лить дожди

Вечером в пятницу начнутся грозы
Ольга Симонова
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В Саратовской области завтра, 1 августа, ожидаются сильные дожди — более 50 мм.

- Во второй половине пятницы с сохранением в течение следующих суток местами по региону пройдут грозы и усилится ветер до 18–23 м/с, град, ливни, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Тем не менее по региону до 2 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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