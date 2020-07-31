2020-07-31T15:29:29+03:00
Общество

В саратовских колониях выбрали самые популярные книги среди осужденных

Библиотеки учреждений имеют издания, написанные шрифтом Брайля
Ольга Симонова
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Фото УФСИН России по Саратовской областиФото УФСИН России по Саратовской области
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УФСИН России по Саратовской области составило рейтинг самых популярных книг среди осужденных.

- Сейчас книжный фонд 16 учреждений региона составляет более 100 тыс. печатных и более 100 электронных книг, подборка изданий для слепых и слабовидящих, напечатанных шрифтом Брайля. При библиотеках в колониях работают «Кружки любителей книги», организовываются выставки, проводятся мероприятия, — сообщили «КП-Саратов» в УФСИН России по Саратовской области.

Итак, самым популярным произведением, которое всегда берут находящиеся в СИЗО, является «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. На втором месте — «Братья Карамазовы» Федора Достоевского. На третьем — роман-размышление «Барбаросса» Валентина Пикуля.

Далее в рейтинге идут «Граф Монте-Кристо» А. Дюма, «Война и мир» Л. Толстого, «Ангелы и демоны» Д. Брауна, «Повести» Н. Гоголя, поэзия А. Пушкина, первая и вторая книги «Князя Вольдемара Старинова» С. Садова и «Железная леди, или Ты в моем черном списке» Ю. Шиловой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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