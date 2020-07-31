Дольщики еще двух домов Саратова получат выплаты

31 Июль 2020 2020-07-31T14:48:45+03:00

Всего на рассмотрении Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства осталось три дома

Изменить размер текста: A A

В Саратове дольщики еще двух домов получат компенсации.

Как сообщили в Instagram сторонников Вячеслава Володина, такое решение принял Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Речь идет о доме «Стройинтерсервис» на 4-м Чернышевском проезде и ФЖС на Политехнической улице. Общее число семей, которые получат выплаты, 326.

Всего на рассмотрении Фонда осталось три дома: «Строи интерсервис» (Спартак); Федоровская, 1; Фонд жилищного строительства, Ильинский проезд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU