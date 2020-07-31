2020-07-31T14:48:45+03:00
Общество

Дольщики еще двух домов Саратова получат выплаты

Всего на рассмотрении Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства осталось три дома
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове дольщики еще двух домов получат компенсации.

Как сообщили в Instagram сторонников Вячеслава Володина, такое решение принял Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Речь идет о доме «Стройинтерсервис» на 4-м Чернышевском проезде и ФЖС на Политехнической улице. Общее число семей, которые получат выплаты, 326.

Всего на рассмотрении Фонда осталось три дома: «Строи интерсервис» (Спартак); Федоровская, 1; Фонд жилищного строительства, Ильинский проезд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области всю субботу будут лить дожди
Литневская помогла решить жилищные и бытовые вопросы жителям Заводского района
«Газель» насмерть сбила двух детей на трассе под Вольском: вынесен приговор
В саратовских колониях выбрали самые популярные книги среди осужденных
Депутат Саратовской облдумы Иван Дзюбан заразился коронавирусом
Сотрудников Росгвардии Саратова наградят в честь Дня ВДВ
Дольщики еще двух домов Саратова получат выплаты
Проезд в трамваях и троллейбусах Саратова станет дешевле
Писной заявил, что «не потянет один» строительство жилья для сирот
Депутат городской думы Дмитрий Кудинов: Помощь Сбербанка в устройстве бесконтактной оплаты общественного транспорта поможет создать комфортную среду для горожан
На Кумысной поляне насмерть сбит пешеход
Жителям Саратовской области предлагают заключить соцконтракт
Пенсионер потерял «Ниву» в Саратове
Управляющие компании нарушают график установки общедомовых приборов учета
Писной назвал проблему выделения жилья детям-сиротам позорной
Фонтан «Мелодия» в Саратове останется на выходные без светомузыки