Дольщики еще двух домов Саратова получат выплаты
В Саратове дольщики еще двух домов получат компенсации.
Как сообщили в Instagram сторонников Вячеслава Володина, такое решение принял Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.
Речь идет о доме «Стройинтерсервис» на 4-м Чернышевском проезде и ФЖС на Политехнической улице. Общее число семей, которые получат выплаты, 326.
Всего на рассмотрении Фонда осталось три дома: «Строи интерсервис» (Спартак); Федоровская, 1; Фонд жилищного строительства, Ильинский проезд.
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ИСТОЧНИК KP.RU