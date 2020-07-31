Проезд в трамваях и троллейбусах Саратова станет дешевле

31 Июль 2020 2020-07-31T16:04:54+03:00

Оплата через терминал позволит сэкономить на проезде в электротранспорте

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В Саратове подешевеет проезд в трамваях и троллейбусах.

Акция стартует 1 августа и завершится 30 сентября. Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации города, пассажиры получат скидку в 2 рубля при оплате проезда бесконтактной картой Mastercard любых банков.

Сейчас в Саратове около 200 трамваев и троллейбусов оснащены терминалами для безналичной бесконтактной оплаты проезда. Это позволяет экономить — стоимость поездки при таком способе оплаты составляет 21 рубль вместо 23, если бы пассажир рассчитывался наличными.

Таким образом, при расчете Mastercard скидка составит 4 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU