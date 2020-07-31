Проезд в трамваях и троллейбусах Саратова станет дешевле
В Саратове подешевеет проезд в трамваях и троллейбусах.
Акция стартует 1 августа и завершится 30 сентября. Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации города, пассажиры получат скидку в 2 рубля при оплате проезда бесконтактной картой Mastercard любых банков.
Сейчас в Саратове около 200 трамваев и троллейбусов оснащены терминалами для безналичной бесконтактной оплаты проезда. Это позволяет экономить — стоимость поездки при таком способе оплаты составляет 21 рубль вместо 23, если бы пассажир рассчитывался наличными.
Таким образом, при расчете Mastercard скидка составит 4 рубля.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU