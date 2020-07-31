На Кумысной поляне насмерть сбит пешеход

31 Июль 2020 2020-07-31T14:08:54+03:00

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На Кумысной поляне в Саратове насмерть сбит пешеход.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла 30 июля в 22:30.

Примерно в 250 метрах от дома №1 на Кумысной поляне (лагерь «Березка») автомобиль Toyota Mark наехал на 47-летнего мужчину. По предварительной версии, он шел в попутном направлении. При этом дорога не освещена, а на одежде пострадавшего не было световозвращающих элементов.

Пострадавший скончался на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU