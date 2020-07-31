На Кумысной поляне насмерть сбит пешеход
На Кумысной поляне в Саратове насмерть сбит пешеход.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла 30 июля в 22:30.
Примерно в 250 метрах от дома №1 на Кумысной поляне (лагерь «Березка») автомобиль Toyota Mark наехал на 47-летнего мужчину. По предварительной версии, он шел в попутном направлении. При этом дорога не освещена, а на одежде пострадавшего не было световозвращающих элементов.
Пострадавший скончался на месте.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU