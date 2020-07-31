2020-07-31T14:08:54+03:00
Происшествия

На Кумысной поляне насмерть сбит пешеход

Мужчина шел по дороге в попутном направлении
Екатерина Семенова
Поделиться:
ДТП случилось около полуночи. Фото ГИБДД по Саратовской областиДТП случилось около полуночи. Фото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:

На Кумысной поляне в Саратове насмерть сбит пешеход.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла 30 июля в 22:30.

Примерно в 250 метрах от дома №1 на Кумысной поляне (лагерь «Березка») автомобиль Toyota Mark наехал на 47-летнего мужчину. По предварительной версии, он шел в попутном направлении. При этом дорога не освещена, а на одежде пострадавшего не было световозвращающих элементов.

Пострадавший скончался на месте.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области всю субботу будут лить дожди
Литневская помогла решить жилищные и бытовые вопросы жителям Заводского района
«Газель» насмерть сбила двух детей на трассе под Вольском: вынесен приговор
В саратовских колониях выбрали самые популярные книги среди осужденных
Депутат Саратовской облдумы Иван Дзюбан заразился коронавирусом
Сотрудников Росгвардии Саратова наградят в честь Дня ВДВ
Дольщики еще двух домов Саратова получат выплаты
Проезд в трамваях и троллейбусах Саратова станет дешевле
Писной заявил, что «не потянет один» строительство жилья для сирот
Депутат городской думы Дмитрий Кудинов: Помощь Сбербанка в устройстве бесконтактной оплаты общественного транспорта поможет создать комфортную среду для горожан
На Кумысной поляне насмерть сбит пешеход
Жителям Саратовской области предлагают заключить соцконтракт
Пенсионер потерял «Ниву» в Саратове
Управляющие компании нарушают график установки общедомовых приборов учета
Писной назвал проблему выделения жилья детям-сиротам позорной
Фонтан «Мелодия» в Саратове останется на выходные без светомузыки