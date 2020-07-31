Жителям Саратовской области предлагают заключить соцконтракт

31 Июль 2020 2020-07-31T13:57:59+03:00

Каждый месяц учреждения соцподдержки будут платить им по 10 276 рублей

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В Саратовской области 3,5 тыс. жителей заключили социальные контракты.

- Договор у каждого длится не меньше трех месяцев. Люди должны выполнить различные мероприятия по контракту: поиск работы, профессиональное обучение, индивидуальное предпринимательство, ведение личного хозяйства. Учреждения соцподдержки каждый месяц платят им по 10 276 рублей со дня трудоустройства, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минтруда.

Такая мера поддержки начала действовать только в 2020 году, это пилотный проект. Планируется, что в этом году контракты смогут заключить не менее 5 тыс. людей — это малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане.

Подать заявление на заключение можно до 31 августа, а реализовать контракт — до 30 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU