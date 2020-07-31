2020-07-31T15:56:20+03:00
Общество

Пенсионер потерял «Ниву» в Саратове

Мужчина забыл, где припарковал машину, и обратился в полицию
Екатерина Семенова
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Житель Заводского района Саратова потерял автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, о своей пропаже 65-летний мужчина заявил в полицию.

По словам владельца, он не помнит, где припарковал свою «Ниву» 8 июля. Около десяти дней он искал ее самостоятельно, но потом все же обратился к правоохранителям. Причину такой забывчивости мужчина объяснил провалами в памяти.

Полиция нашла машину. Оказалось, что пенсионер оставил ее на улице 7-я Нагорная.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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