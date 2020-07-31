Пенсионер потерял «Ниву» в Саратове
Житель Заводского района Саратова потерял автомобиль.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, о своей пропаже 65-летний мужчина заявил в полицию.
По словам владельца, он не помнит, где припарковал свою «Ниву» 8 июля. Около десяти дней он искал ее самостоятельно, но потом все же обратился к правоохранителям. Причину такой забывчивости мужчина объяснил провалами в памяти.
Полиция нашла машину. Оказалось, что пенсионер оставил ее на улице 7-я Нагорная.
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ИСТОЧНИК KP.RU