Фонтан «Мелодия» в Саратове останется на выходные без светомузыки
На ближайшие выходные, 1 и 2 августа, фонтан «Мелодия» в Саратове останется без подсветки и музыки.
- Будут проводиться плановые технические работы, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.
После окончания работ светомузыку будут включать по пятницам и субботам с 21 до 23:00, а в воскресенье — с 21 до 22:00.
Напомним, отреставрированный фонтан открыли 26 июля. Ремонт там вели четыре месяца. Были заменены четыре малые чаши, их облицовка. Также полностью обновили машинное отделение, теперь подсветка и музыка управляется по интернету.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU