Фонтан «Мелодия» в Саратове останется на выходные без светомузыки

31 Июль 2020 2020-07-31T13:05:09+03:00

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На ближайшие выходные, 1 и 2 августа, фонтан «Мелодия» в Саратове останется без подсветки и музыки.

- Будут проводиться плановые технические работы, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

После окончания работ светомузыку будут включать по пятницам и субботам с 21 до 23:00, а в воскресенье — с 21 до 22:00.

Напомним, отреставрированный фонтан открыли 26 июля. Ремонт там вели четыре месяца. Были заменены четыре малые чаши, их облицовка. Также полностью обновили машинное отделение, теперь подсветка и музыка управляется по интернету.

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ИСТОЧНИК KP.RU