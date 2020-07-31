2020-07-31T12:49:37+03:00
Происшествия

У спящего в подсобке строителя в Саратове угнали машину

Коллеги потерпевшего пытались сами догнать злоумышленника
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова росгвардейцы вчера днем, 30 июля, задержали вора и угонщика.

- Один из рабочих стройплощадки на Пензенской уснул в специальной для этого подсобке, а когда проснулся, то понял, что у него украли телефон и ключи от авто. Очевидцами стали коллеги потерпевшего, которые увидели угонщика, но не смогли его поймать, поэтому позвонили правоохранителям, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.

Сигнал о преступлении росгвардейцы получили во время патруля и через три минуты прибыли на место. По горячим следам они задержали ранее судимого 52-летнего мужчину. В отношении него возбудили дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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