Мошенник выманил у жительницы Энгельса 336 тыс. рублей
Очередной жертвой злоумышленников стала 44-летняя жительница Энгельса.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что мошенники уже пытаются снять со счета женщины деньги.
Нужно обезопасить себя — перевести все на счет, который он скажет.
Гражданка так и сделала, отправила незнакомцу 336 тыс. рублей. Позже она поняла, что это был обман, и пошла в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU