2020-07-31T12:47:54+03:00
Происшествия

Мошенник выманил у жительницы Энгельса 336 тыс. рублей

Гражданка хотела только защитить свои деньги
Дарья Вострикова
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Очередной жертвой злоумышленников стала 44-летняя жительница Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что мошенники уже пытаются снять со счета женщины деньги.

Нужно обезопасить себя — перевести все на счет, который он скажет.

Гражданка так и сделала, отправила незнакомцу 336 тыс. рублей. Позже она поняла, что это был обман, и пошла в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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