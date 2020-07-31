2020-07-31T12:39:22+03:00
Происшествия

Владелец пруда под Балашовом нашел человеческие кости

Судмедэксперты устанавливают давность и причину смерти человека
Ольга Симонова
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Кости нашли при работах по благоустройствуКости нашли при работах по благоустройствуФото: СУ СКР по Саратовской области
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В Балашовском районе Саратовской области нашли человеческие кости.

- По предварительным данным, вечером 30 июля владелец пруда в 1 км от села Пады решил его благоустроить. Во время работ он обнаружил в грунте на глубине примерно 15 см череп, ребра, кости нижних конечностей и позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Следователи осмотрели место происшествия, останки и организовали проверку.

Назначена судмедэкспертиза, чтобы узнать давность и причину смерти человека. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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