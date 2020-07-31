Владелец пруда под Балашовом нашел человеческие кости
В Балашовском районе Саратовской области нашли человеческие кости.
- По предварительным данным, вечером 30 июля владелец пруда в 1 км от села Пады решил его благоустроить. Во время работ он обнаружил в грунте на глубине примерно 15 см череп, ребра, кости нижних конечностей и позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Следователи осмотрели место происшествия, останки и организовали проверку.
Назначена судмедэкспертиза, чтобы узнать давность и причину смерти человека. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU