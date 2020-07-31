2020-07-31T12:55:58+03:00
Происшествия

В Пугачеве поймали возлюбленных после поездки за наркотиками

На злоумышленников завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Полиция задержала 38-летнюю жительницу Пугачева и ее 28-летнего парня по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по версии следствия, они познакомились в интернете с гражданином. Неизвестный предложил поехать в Балаково и забрать запрещенные вещества в обмен на деньги. Такое предложение пришлось паре по душе.

Правоохранители изъяли у них 8,41 грамма «синтетики».

На злоумышленников завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, они признали свою вину.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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