В Пугачеве поймали возлюбленных после поездки за наркотиками
Полиция задержала 38-летнюю жительницу Пугачева и ее 28-летнего парня по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по версии следствия, они познакомились в интернете с гражданином. Неизвестный предложил поехать в Балаково и забрать запрещенные вещества в обмен на деньги. Такое предложение пришлось паре по душе.
Правоохранители изъяли у них 8,41 грамма «синтетики».
На злоумышленников завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, они признали свою вину.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU