2020-07-31T12:26:33+03:00
Происшествия

Трезвый водитель в Балакове побоялся протокола за пьянство и дал ДПСнику взятку

Правоохранитель вымогал деньги, по версии следствия
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области в отношении бывшего сотрудника ОР ДПС ГИБДД МУ МВД России «Балаковское» возбудили уголовное дело за получение взятки через посредника, совершенное с вымогательством.

- По версии следствия, утром 23 ноября правоохранитель на территории Хвалынского района на трассе остановил грузовик. Он попросил водителя подышать в алкотестер и заявил ему, что он пьян. Хотя при этом устройство показало, что шофер трезв, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Дорожный полицейский забрал документы на авто и начал угрожать потерпевшему, что отстранит его от вождения, составит протокол, а транспорт задержит.

Водитель испугался и был вынужден передать деньги. В тот же день он перечислил на счет посредника 26 тыс. рублей, которые отдали ДПСнику, а документы на машину вернули.

Нечистого на руку правоохранителя поймали сотрудники собственной службы безопасности.

Следователи предъявили ему обвинение. Его отправили под стражу. Своей вины мужчина не признает.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области всю субботу будут лить дожди
Литневская помогла решить жилищные и бытовые вопросы жителям Заводского района
«Газель» насмерть сбила двух детей на трассе под Вольском: вынесен приговор
В саратовских колониях выбрали самые популярные книги среди осужденных
Депутат Саратовской облдумы Иван Дзюбан заразился коронавирусом
Сотрудников Росгвардии Саратова наградят в честь Дня ВДВ
Дольщики еще двух домов Саратова получат выплаты
Проезд в трамваях и троллейбусах Саратова станет дешевле
Писной заявил, что «не потянет один» строительство жилья для сирот
Депутат городской думы Дмитрий Кудинов: Помощь Сбербанка в устройстве бесконтактной оплаты общественного транспорта поможет создать комфортную среду для горожан
На Кумысной поляне насмерть сбит пешеход
Жителям Саратовской области предлагают заключить соцконтракт
Пенсионер потерял «Ниву» в Саратове
Управляющие компании нарушают график установки общедомовых приборов учета
Писной назвал проблему выделения жилья детям-сиротам позорной
Фонтан «Мелодия» в Саратове останется на выходные без светомузыки