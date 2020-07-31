Трезвый водитель в Балакове побоялся протокола за пьянство и дал ДПСнику взятку

31 Июль 2020 2020-07-31T12:26:33+03:00

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В Саратовской области в отношении бывшего сотрудника ОР ДПС ГИБДД МУ МВД России «Балаковское» возбудили уголовное дело за получение взятки через посредника, совершенное с вымогательством.

- По версии следствия, утром 23 ноября правоохранитель на территории Хвалынского района на трассе остановил грузовик. Он попросил водителя подышать в алкотестер и заявил ему, что он пьян. Хотя при этом устройство показало, что шофер трезв, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Дорожный полицейский забрал документы на авто и начал угрожать потерпевшему, что отстранит его от вождения, составит протокол, а транспорт задержит.

Водитель испугался и был вынужден передать деньги. В тот же день он перечислил на счет посредника 26 тыс. рублей, которые отдали ДПСнику, а документы на машину вернули.

Нечистого на руку правоохранителя поймали сотрудники собственной службы безопасности.

Следователи предъявили ему обвинение. Его отправили под стражу. Своей вины мужчина не признает.

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ИСТОЧНИК KP.RU