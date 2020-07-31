2020-07-31T12:53:49+03:00
Общество

Опрессовки в Саратове: жители трех районов города проведут две недели без горячей воды

Энергетики будут устранять повреждения на сетях
Дарья Вострикова
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Жители Фрунзенского, Кировского и Ленинского районов Саратова с 3 августа останутся без горячей воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», последняя опрессовка в этом году продлится две недели.

Энергетики будут ремонтировать сети, устранять повреждения, чтобы не возникало проблем в отопительном сезоне.

В зону ограничений попали улицы: 1-я Садовая, 3-я Садовая, Аткарская, Белоглинская, Астраханская, Большая Горная, Большая Казачья, Большая Садовая, Вавилова, Емлютина, Железнодорожная, Зарубина, Краевая, Кутякова, Мичурина, Московская, Посадского, Пугачева, Пугачевская, Рабочая, Рахова, Слонова, Советская. А также Степана Разина, Танкистов, Тракторная, Университетская, Дачная, Вишневая, Авиационная, Академика Антонова, Алексеевская, Аптечная, Бардина, Блинова, Волгоградская, Гусельская, Деловая, Крайняя, Куприянова, Курдюмская, Луговая, Лунная, Наумовская, Одесская, Перспективная, Песочная, Рижская, Рябиновская, Сапёрная, Соколовая, Тверская, Техническая, Цветочная, Центральная, Черниговская, Шехурдина, Школьная, Международная, Мира, Одесская, 4-я Дачная, Ипподромная.

Еще проезды: 1-й Аткарский, 13-й Белоглинский, 1 и 2-й Телеграфный, 1-й Рижский, Вишневый, Деловой, Международный, 1-й Международный, 2-й проезд Блинова. Тупики: Аткарский, Деловой, 10-й тупик Пугачева. Площади: Колхозная, Привокзальная, Ленина. Гусельский переулок, проспект 50 лет Октября, проспект Строителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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