Саратовцы могут жаловаться властям через мобильное приложение

31 Июль 2020 2020-07-31T12:52:46+03:00

За четыре месяца поступило 260 сообщений

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Жители Саратовской области могут обращаться к органам власти через мобильное приложение.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве цифрового развития и связи области, создано приложение «Госуслуги.ПОС» (Платформа обратной связи).

В приложении можно рассказать о проблеме, приложить фото или видео, указать адрес на карте. После этого обращение поступает напрямую в орган власти, а отслеживать его судьбу можно в личном кабинете. Там же можно оценивать полученные ответы.

Кроме того жители смогут участвовать в опросах, голосованиях, оставлять сообщения.

Приложение работает с 3 апреля. На него поступило 260 сообщений, из них 150 рассмотрено.

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ИСТОЧНИК KP.RU