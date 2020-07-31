Саратовцы могут жаловаться властям через мобильное приложение
Жители Саратовской области могут обращаться к органам власти через мобильное приложение.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве цифрового развития и связи области, создано приложение «Госуслуги.ПОС» (Платформа обратной связи).
В приложении можно рассказать о проблеме, приложить фото или видео, указать адрес на карте. После этого обращение поступает напрямую в орган власти, а отслеживать его судьбу можно в личном кабинете. Там же можно оценивать полученные ответы.
Кроме того жители смогут участвовать в опросах, голосованиях, оставлять сообщения.
Приложение работает с 3 апреля. На него поступило 260 сообщений, из них 150 рассмотрено.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU