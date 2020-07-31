Деньги есть, а ремонта дорог нет: прокуратура объявила предостережение Михаилу Исаеву

31 Июль 2020 2020-07-31T12:01:51+03:00

Ремонт и строительство должны были идти на улицах Гришаева, Зыбина и Романтиков

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Прокуратура Саратова объявила предостережение главе города Михаилу Исаеву.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, до сих пор не начат ремонт и строительство автомобильных дорог в городе.

По муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2022 годы» предусмотрен капремонт дороги по улице Романтиков, строительство участков дороги на улицах Гришаева и Зыбина. На эти цели средства в сумме 258 млн рублей были предусмотрены еще 13 апреля. Однако работы до сих пор не начаты.

- Затягивание освоения бюджетных средств может повлечь нарушение прав граждан, а также повлечь существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства, — отметили в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU