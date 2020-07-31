Женщина в Балтае искала удаленную работу и потеряла деньги

31 Июль 2020 2020-07-31T11:36:37+03:00

Гражданка ввела данные своей карты на сайте

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Жертвой мошенничества стала 50-летняя жительница села Балтай.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она размещала в интернете объявление, что ищет вакансию на удаленке.

Ей позвонил якобы работодатель, провел собеседование по телефону и предложил взять на должность персонала в банковской сфере.

После этого женщине прислали ссылку на сайт, где она оставила свои персональные данные, а также информацию о карте. В итоге у нее списали 6 тыс. рублей.

Тогда доверчивая гражданка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU