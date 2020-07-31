2020-07-31T11:19:38+03:00
Общество

В выходные в Саратовской области будут лить дожди

В воскресенье погода будет теплее, чем в субботу
Ольга Симонова
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В Саратовской области будет дождьВ Саратовской области будет дождьФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области ближайшие выходные пройдут с дождями.

Как рассказал корреспонденту «КП-Саратов» начальник регионального Гидрометцентра Михаил Болтухин, сильнее всего ливни будут идти 1 августа. Также в этот день по области ожидаются грозы и порывы сильного ветра северо-западного направления — 15–20 м/с.

Температура в субботу днем в регионе снизится до +18…+23 градусов, +28 — в Левобережье. В Саратове столбик термометра остановится на отметке +20…+22 градуса.

В воскресенье в области будет теплее — +22…+27, до +26 градусов в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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