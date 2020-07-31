В выходные в Саратовской области будут лить дожди
В Саратовской области ближайшие выходные пройдут с дождями.
Как рассказал корреспонденту «КП-Саратов» начальник регионального Гидрометцентра Михаил Болтухин, сильнее всего ливни будут идти 1 августа. Также в этот день по области ожидаются грозы и порывы сильного ветра северо-западного направления — 15–20 м/с.
Температура в субботу днем в регионе снизится до +18…+23 градусов, +28 — в Левобережье. В Саратове столбик термометра остановится на отметке +20…+22 градуса.
В воскресенье в области будет теплее — +22…+27, до +26 градусов в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU