В выходные в Саратовской области будут лить дожди

31 Июль 2020 2020-07-31T11:19:38+03:00

В Саратовской области будет дождь Фото: Екатерина Семенова

В воскресенье погода будет теплее, чем в субботу

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В Саратовской области ближайшие выходные пройдут с дождями.

Как рассказал корреспонденту «КП-Саратов» начальник регионального Гидрометцентра Михаил Болтухин, сильнее всего ливни будут идти 1 августа. Также в этот день по области ожидаются грозы и порывы сильного ветра северо-западного направления — 15–20 м/с.

Температура в субботу днем в регионе снизится до +18…+23 градусов, +28 — в Левобережье. В Саратове столбик термометра остановится на отметке +20…+22 градуса.

В воскресенье в области будет теплее — +22…+27, до +26 градусов в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU