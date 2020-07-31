Саратовские бизнесмены получили по 100 тыс. рублей на рекламу
Пострадавшие от ограничительных мер во время коронавируса предприниматели получили по 100 тыс. рублей.
Подведены итоги премии «Делай на 100», которая прошла уже в четвертый раз. Это уникальный проект Саратовской области. Он предусматривает выделение средств бизнесменам на рекламную кампанию.
- В этот раз мы сделали упор на поддержку тех отраслей и предпринимателей, которые наиболее сильно пострадали в этот сложный период. Выражаем благодарность всем предпринимателям, которые активно участвовали в конкурсе и поздравляем победителей. Те, кто не выиграл, совсем скоро смогут снова попробовать свои силы, поскольку следующую волну мы планируем провести уже в конце этого года, — заявил директор Центра предпринимателя «Мой бизнес» Александр Марченко на церемонии подведения итогов, которая состоялась в центре «Мой бизнес».
Всего на этот раз было подано 113 заявок, премию получили 25 из них.
Победителями стали:
В номинации «Розничная торговля непродовольственными товарами» сертификаты получили:
- ИП Киреев С.Н. (кухонная студия DINEA)
- ИП Канавин В.Н. (салон автомобильных запчастей AUTOMART)
- ИП Бритвина О.Н. (онлайн-магазин WoodDesignShop)
- ООО «Дом мебели»
- ООО «Перфект линжери»
В номинации «Общественное питание» победителями стали:
- ООО «Онтарио»
- ООО «Купец»
- ООО «Дизельснабкомплект»
- ООО «Ацтек»
Среди номинантов в сфере «Активного отдыха, спорта, развлечения и туризма» были выбраны:
- ИП Лещев В.В. (клуб активного туризма «ВолжскийВояж»)
- ИП Бабич Е.А. (батутный центр «Небо»)
- ООО «МП»
- ООО «Агентство приключений»
- ИП Мокряк О.В. (воркаут-центр «Примат»)
- ООО «Поволжская ТК»
- ООО «Виртуозы Саратова»
Победителями номинации «Услуги красоты и здоровья» стали:
- ИП Орлова О.А. (салон «Красотка»)
- ИП Иванова О. (салон красоты «Гелиос»)
В категории «Иное» победу одержали:
- ИП Булгаков А.А. (телевизионная студия «Bulgakoff&Лисицына)
- ООО «Издательство «Кубик»
- ИП Сетежев В.Ю. (палаточный лагерь «Воинское братство»)
- ООО Издательский дом «Энергия»
- ИП Потеева Ю.А. (языковая школа GoEnglish)
- ИП Голикова К.Г. (медиа школа и телестудия «Облака»)
- ИП Ситникова О.И. (центр развития интеллекта «Пифагорка»)
Заявку на получение премии могли подать действующие предприниматели Саратовской области с 22 июня по 12 июля 2020 года. К заявке необходимо было приложить креативный видео ролик о компании и текстовую презентацию своего бизнеса. В течение двух недель организаторы проверяли заявки на соответствие требованиям отбора, отсматривали и оценивали присланные материалы. Победителями стали компании, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки.
Премия «Делай на 100» вручается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU