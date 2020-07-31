Саратовские бизнесмены получили по 100 тыс. рублей на рекламу

31 Июль 2020 2020-07-31T10:45:55+03:00

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Пострадавшие от ограничительных мер во время коронавируса предприниматели получили по 100 тыс. рублей.

Подведены итоги премии «Делай на 100», которая прошла уже в четвертый раз. Это уникальный проект Саратовской области. Он предусматривает выделение средств бизнесменам на рекламную кампанию.

- В этот раз мы сделали упор на поддержку тех отраслей и предпринимателей, которые наиболее сильно пострадали в этот сложный период. Выражаем благодарность всем предпринимателям, которые активно участвовали в конкурсе и поздравляем победителей. Те, кто не выиграл, совсем скоро смогут снова попробовать свои силы, поскольку следующую волну мы планируем провести уже в конце этого года, — заявил директор Центра предпринимателя «Мой бизнес» Александр Марченко на церемонии подведения итогов, которая состоялась в центре «Мой бизнес».

Всего на этот раз было подано 113 заявок, премию получили 25 из них.

Победителями стали:

В номинации «Розничная торговля непродовольственными товарами» сертификаты получили:

- ИП Киреев С.Н. (кухонная студия DINEA)

- ИП Канавин В.Н. (салон автомобильных запчастей AUTOMART)

- ИП Бритвина О.Н. (онлайн-магазин WoodDesignShop)

- ООО «Дом мебели»

- ООО «Перфект линжери»

В номинации «Общественное питание» победителями стали:

- ООО «Онтарио»

- ООО «Купец»

- ООО «Дизельснабкомплект»

- ООО «Ацтек»

Среди номинантов в сфере «Активного отдыха, спорта, развлечения и туризма» были выбраны:

- ИП Лещев В.В. (клуб активного туризма «ВолжскийВояж»)

- ИП Бабич Е.А. (батутный центр «Небо»)

- ООО «МП»

- ООО «Агентство приключений»

- ИП Мокряк О.В. (воркаут-центр «Примат»)

- ООО «Поволжская ТК»

- ООО «Виртуозы Саратова»

Победителями номинации «Услуги красоты и здоровья» стали:

- ИП Орлова О.А. (салон «Красотка»)

- ИП Иванова О. (салон красоты «Гелиос»)

В категории «Иное» победу одержали:

- ИП Булгаков А.А. (телевизионная студия «Bulgakoff&Лисицына)

- ООО «Издательство «Кубик»

- ИП Сетежев В.Ю. (палаточный лагерь «Воинское братство»)

- ООО Издательский дом «Энергия»

- ИП Потеева Ю.А. (языковая школа GoEnglish)

- ИП Голикова К.Г. (медиа школа и телестудия «Облака»)

- ИП Ситникова О.И. (центр развития интеллекта «Пифагорка»)

Заявку на получение премии могли подать действующие предприниматели Саратовской области с 22 июня по 12 июля 2020 года. К заявке необходимо было приложить креативный видео ролик о компании и текстовую презентацию своего бизнеса. В течение двух недель организаторы проверяли заявки на соответствие требованиям отбора, отсматривали и оценивали присланные материалы. Победителями стали компании, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки.

Премия «Делай на 100» вручается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU