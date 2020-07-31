Лихачу из Саратова ограничили езду до погашения штрафов
Саратовец накопил не один штраф за нарушение ПДД, в отношении него возбуждено уже 162 исполнительных производства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, по прописке его не нашли и объявили в розыск. Должник позвонил в отдел и сказал, что ничего оплачивать не будет.
Выяснилось, что у него нет ни счетов в банке, ни имущества, ни работы.
Поэтому его ограничили в пользовании специальным правом — водительским удостоверением. Мера будет действовать до тех пор, пока мужчина не отдаст деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU