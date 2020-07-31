В Солнечном до вечера отключили воду

31 Июль 2020 2020-07-31T11:47:02+03:00

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Сегодня, 31 июля, без воды остались жители Топольчанской улицы, 1а, 1Б, 3а, 3Б и Чехова, 4а и 6а в поселке Солнечный Саратова.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

Ограничения продлятся ориентировочно до 17:00, как только коммунальщики починят коммуникации на Мамонтовой, 4.

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ИСТОЧНИК KP.RU