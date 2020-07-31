В поселках Водник и Бобринка горели деревянные дома

31 Июль 2020 2020-07-31T10:14:53+03:00

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В Саратовском районе днем 30 июля горел частный деревянный дом в поселке Водник.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, огонь охватил площадь 120 кв. метров. На тушение выезжали 18 человек.

Частный деревянный дом горел также в поселке Бобринка Пугачевского района. Площадь пожара составила 40 кв. метров, дом тушили шесть человек.

О пострадавших не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU