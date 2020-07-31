В Саратове наркоман украл сумку с деньгами и телефоном

Полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу у 37-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 19:20 до 19:55 17 июня кто-то унес его сумку из дома №3 на улице Навашина.

В ней лежали 5 тыс. рублей и телефон марки Nokia, общая сумма ущерба составила 10,4 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 21-летний парень, ранее отбывавший наказание за наркотики. Он сообщил, что потратил деньги на себя.

На юношу завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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