В Саратове наркоман украл сумку с деньгами и телефоном

Полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу у 37-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 19:20 до 19:55 17 июня кто-то унес его сумку из дома №3 на улице Навашина.
В ней лежали 5 тыс. рублей и телефон марки Nokia, общая сумма ущерба составила 10,4 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 21-летний парень, ранее отбывавший наказание за наркотики. Он сообщил, что потратил деньги на себя.
На юношу завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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