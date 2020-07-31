Балаковец ответит за три грабежа

31 Июль 2020 2020-07-31T11:33:33+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении 22-летнего рецидивиста из Балакова за грабеж и вовлечение несовершеннолетнего в преступления завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в следственном управлении СКР, вечером 22 мая парень, которому был 21 год, со своим 17-летним приятелем встретил у дома №20а на улице Набережная Леонова в Балакове 17-летнего парня. Старший из них попросил дать позвонить телефон, после чего ударил коленом в грудь, а его сообщник толкнул прохожего. Мальчики ушли с телефоном стоимостью свыше 3 тыс. рублей.

Вечером 26 мая 2019 года ситуация в точности повторилась — только жертву свою злоумышленник встретил у дома №13, забрал телефон и скрылся.

Ночью 30 июня парень попросил у мужчины у дома №25 на Трнавской улице в Балакове закурить, а потом начал бить прохожего. Парень вырвал у потерпевшего сумку, достал телефон стоимостью 11,7 тыс. рублей и ушел.

Молодой человек скрывался от правоохранителей, но его объявили в розыск и задержали. Он признал свою вину, но отрицает привлечение приятеля в криминальные дела. Похищенное имущество вернули потерпевшим.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Друг злоумышленника получил условный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU