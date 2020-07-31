Из торгового центра в Саратове парень украл духи Gucci

31 Июль 2020 2020-07-31T09:39:08+03:00

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В Кировском районе Саратова полиция раскрыла кражу туалетной воды из ТЦ.

- В отдел 22 июля обратился 36-летний мужчина и заявил, что днем 21 июля кто-то украл из магазина в ТЦ на улице Зарубина туалетную воду Gucci By Gucci Pour Homme за 3,6 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция приняла заявление, возбудила дело и нашла 23-летнего подозреваемого. Парень признался в краже, у него уже было несколько сроков за кражи и грабежи.

Однако туалетную воду у злоумышленника не изъяли, оказалось, он продал ее неизвестному в районе Сенного рынка. Ему выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU