Рецидивист унес из чужого дома технику и мебель

31 Июль 2020 2020-07-31T11:27:23+03:00

В квартире десять лет никто не жил

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Полиция Питерского района раскрыла кражу у 42-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 15 до 30 июля кто-то унес из его квартиры, в которой никто не жил более десяти лет, имущество.

Пропал холодильник, газовая плита, мебель.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 40-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU