Рецидивист унес из чужого дома технику и мебель
Полиция Питерского района раскрыла кражу у 42-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 15 до 30 июля кто-то унес из его квартиры, в которой никто не жил более десяти лет, имущество.
Пропал холодильник, газовая плита, мебель.
Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 40-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU