В Саратове спасатели достали котенка из двухметровой трубы
Черно-белое животное провалилось в вертикальное отверстие
Фото горспаса
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В Ленинском районе Саратова вчера, 30 июля, спасатели выезжали спасать котенка.
- Животное провалилось в двухметровую вертикальную трубу на Тархова, 29, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе горспаса.
Хвостатого достали с помощью петли для отлова и передали тому, кто позвонил дежурному службы спасения.
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ИСТОЧНИК KP.RU