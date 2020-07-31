В Саратове спасатели достали котенка из двухметровой трубы

31 Июль 2020 2020-07-31T09:14:39+03:00

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В Ленинском районе Саратова вчера, 30 июля, спасатели выезжали спасать котенка.

- Животное провалилось в двухметровую вертикальную трубу на Тархова, 29, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе горспаса.

Хвостатого достали с помощью петли для отлова и передали тому, кто позвонил дежурному службы спасения.

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ИСТОЧНИК KP.RU