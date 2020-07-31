В Саратове пропал не ориентирующийся в пространстве парень

31 Июль 2020 2020-07-31T08:31:54+03:00

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В поселке Солнечный в Саратове пропал 19-летний Иван Осипов.

- Местонахождение парня неизвестно с 28 июля. Он нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своей группе.

Приметы: рост 168 см, худощавое телосложение, волосы темно русые, глаза голубые.

На момент пропажи Иван был одет как на фото: черная олимпийка с красными полосками на рукавах, желтая футболка, голубые джинсы, черные с красными полосками по бокам кроссовки.

Если вы видели пропавшего парня, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU