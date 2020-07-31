В Саратове 38 человек получили травмы из-за пьяных водителей

31 Июль 2020 2020-07-31T08:29:08+03:00

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В Саратове 31 июля и 1 августа будут ловить нетрезвых водителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, за 2020 год в областном центре из-за пьяных шоферов случилось 24 ДТП, в которых 38 человек получили травмы, один погиб.

Выявили 444 граждан, которые сели за руль подшофе, 362 из них отказались проходить медицинское освидетельствование. В отношении 103 человек, которые были подвергнуты административному наказанию, возбуждены уголовные дела за нарушение ПДД.

Отметим, что за пьяную езду или отказ проходить проверку этого можно получить штраф в 30 тыс. рублей или лишиться прав на два года. При рецидиве на такой же срок предусмотрена уголовная ответственность с запретом на три года приближаться к рулю автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU