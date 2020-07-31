Житель Аткарска забил ревнивую жену
В Аткарске Саратовской области в суд направлено уголовное дело о причинении смерти женщине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 35-летний местный житель.
По версии следствия, он поссорился с 39-летней женой и стал жить отдельно. 22 марта 2020 года мужчина купил продукты и пришел к женщине, у которой были гости. Он присоединился к компании, вместе они принялись распивать спиртное, а потом гражданин остался ночевать.
На следующий вечер супруги вновь поссорились, так как женщина начала упрекать мужа в изменах. В ответ на это он избил ее по голове и телу. Когда пострадавшая скончалась, он скрылся.
Тело впоследствии нашли сотрудники полиции. Эксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма головы и кровоизлияние в мозг.
Дело направлено в судФото: СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU