Житель Аткарска забил ревнивую жену

31 Июль 2020 2020-07-31T08:53:20+03:00

После этого он скрылся

Изменить размер текста: A A

В Аткарске Саратовской области в суд направлено уголовное дело о причинении смерти женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 35-летний местный житель.

По версии следствия, он поссорился с 39-летней женой и стал жить отдельно. 22 марта 2020 года мужчина купил продукты и пришел к женщине, у которой были гости. Он присоединился к компании, вместе они принялись распивать спиртное, а потом гражданин остался ночевать.

На следующий вечер супруги вновь поссорились, так как женщина начала упрекать мужа в изменах. В ответ на это он избил ее по голове и телу. Когда пострадавшая скончалась, он скрылся.

Тело впоследствии нашли сотрудники полиции. Эксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма головы и кровоизлияние в мозг.

Дело направлено в судФото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU