2020-07-31T08:53:20+03:00
Происшествия

Житель Аткарска забил ревнивую жену

После этого он скрылся
Екатерина Семенова
Поделиться:
Мужчина забил женщину до смертиМужчина забил женщину до смертиФото: СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Аткарске Саратовской области в суд направлено уголовное дело о причинении смерти женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 35-летний местный житель.

По версии следствия, он поссорился с 39-летней женой и стал жить отдельно. 22 марта 2020 года мужчина купил продукты и пришел к женщине, у которой были гости. Он присоединился к компании, вместе они принялись распивать спиртное, а потом гражданин остался ночевать.

На следующий вечер супруги вновь поссорились, так как женщина начала упрекать мужа в изменах. В ответ на это он избил ее по голове и телу. Когда пострадавшая скончалась, он скрылся.

Тело впоследствии нашли сотрудники полиции. Эксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма головы и кровоизлияние в мозг.

Дело направлено в суд Фото: СУ СКР по Саратовской области

Дело направлено в судФото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С саратовских коров надоили 75,3 тыс. тонн молока
Балаковец ответит за три грабежа
На Трнавской в Балакове «девятка» врезалась в BMW
Опубликован список школ Саратова, которые получит по полмиллиона рублей
Одного из двух представителей ЛДПР исключили из числа депутатов Саратовской облдумы
Из торгового центра в Саратове парень украл духи Gucci
Рецидивист унес из чужого дома технику и мебель
Из 15 млрд рублей дотаций для Саратовской области почти треть поступила благодаря Володину
На дорожных штрафах с камер в Саратове собрали почти миллиард рублей
В Саратове спасатели достали котенка из двухметровой трубы
За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 98 человек
Улица в Заводском районе осталась без воды
Под Саратовом парень признался в убийстве отчима ради защиты матери
Полиция в Саратове приехала в больницу усмирять родственников погибшего пациента
В Саратове пропал не ориентирующийся в пространстве парень
В Саратове 38 человек получили травмы из-за пьяных водителей
Житель Аткарска забил ревнивую жену
ДТП такси и «Газели» привело к заторам на СХИ