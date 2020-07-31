ДТП такси и «Газели» привело к заторам на СХИ
Пробки наблюдаются по обе стороны сквера «Рубин»
Авария на улице Высокая. Фото очевидца
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Сегодня утром, 31 июля, на улице Высокая в Саратове столкнулись такси ВАЗ-2114 и «Газель».
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, в результате аварии у легковушки оказалась разбита фара.
К тому же ДТП привело к сильным заторам. Пробки наблюдаются по обе стороны сквера «Рубин».
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ИСТОЧНИК KP.RU