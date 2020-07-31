2020-07-31T08:23:21+03:00
Происшествия

ДТП такси и «Газели» привело к заторам на СХИ

Пробки наблюдаются по обе стороны сквера «Рубин»
Ольга Симонова
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Авария на улице Высокая. Фото очевидцаАвария на улице Высокая. Фото очевидца
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Сегодня утром, 31 июля, на улице Высокая в Саратове столкнулись такси ВАЗ-2114 и «Газель».

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, в результате аварии у легковушки оказалась разбита фара.

К тому же ДТП привело к сильным заторам. Пробки наблюдаются по обе стороны сквера «Рубин».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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