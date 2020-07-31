В Саратове на день без воды осталась баня, КП ГАИ и дома

31 Июль 2020 2020-07-31T08:16:37+03:00

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Сегодня, 31 июля, из-за работ коммунальщиков без воды осталась Большая Горная улица в Саратове на участке от Чернышевского до Лермонтова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», краны пересохли в домах, КП ГАИ, бане, институте повышения квалификации.

Воду вернут ориентировочно до 22:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU