В Саратове на день без воды осталась баня, КП ГАИ и дома
Водоснабжение обещают вернуть ориентировочно до 22:00
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Сегодня, 31 июля, из-за работ коммунальщиков без воды осталась Большая Горная улица в Саратове на участке от Чернышевского до Лермонтова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», краны пересохли в домах, КП ГАИ, бане, институте повышения квалификации.
Воду вернут ориентировочно до 22:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU