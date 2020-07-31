В Саратове из-за схода вагона нарушилось движение трамваев
«Тройки» и «одиннадцатые» ходят с незначительно увеличенным интервалом
Трамвай сошел с рельсов. Фото очевидца
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В Саратове сегодня, 31 июля, с рельсов сошел трамвай.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, инцидент произошел с вагоном 11-го маршрута на улице Астраханская, недалеко от Вавилова.
Администратор профильной группы электротранспорта в соцсети «ВКонтакте» отметил, что теперь трамваи №№3 и 11 могут ходить с незначительно увеличенным интервалом.
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ИСТОЧНИК KP.RU