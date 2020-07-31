В Саратове будут судить бывшего начальника отдела ГУ МЧС
В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ГУ МЧС области.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.
Следствие полагает, что с 1 декабря 2011 по 22 апреля 2019 года он получал деньги от представителей трех операторов связи. За взятки он не мешал работать их оборудованию, которое находилось на территории МЧС.
В общей сложности он получил более 12,8 млн рублей.
Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ региона 22 апреля 2019 года после получения очередной суммы в 95 тыс. рублей. Эпизоды преступной деятельности были выявлены ими совместно с управлением собственной безопасности МЧС.
Свою вину он не признал. Дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU