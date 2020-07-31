В Саратове будут судить бывшего начальника отдела ГУ МЧС

31 Июль 2020 2020-07-31T08:51:28+03:00

Его обвиняют в получении взяток почти на 13 млн рублей

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В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ГУ МЧС области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

Следствие полагает, что с 1 декабря 2011 по 22 апреля 2019 года он получал деньги от представителей трех операторов связи. За взятки он не мешал работать их оборудованию, которое находилось на территории МЧС.

В общей сложности он получил более 12,8 млн рублей.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ региона 22 апреля 2019 года после получения очередной суммы в 95 тыс. рублей. Эпизоды преступной деятельности были выявлены ими совместно с управлением собственной безопасности МЧС.

Свою вину он не признал. Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU