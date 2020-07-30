На Сенном рынке горел ларек с пончиками

30 Июль 2020 2020-07-30T18:58:47+03:00

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На Сенном рынке в Саратове горел ларек с пончиками.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, возгорание было небольшим. Его локализовали в 19:16.

Пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/793562" frameborder="0"></iframe> Ларек с пончиками горел на Сенном рынке.Видео соцсетей

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ИСТОЧНИК KP.RU