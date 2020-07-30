На Сенном рынке горел ларек с пончиками
Среди людей пострадавших нет [видео]
Пожар на территории Сенного рынка. Фото соцсетей
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На Сенном рынке в Саратове горел ларек с пончиками.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, возгорание было небольшим. Его локализовали в 19:16.
Пострадавших нет.
Ларек с пончиками горел на Сенном рынке.Видео соцсетей
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ИСТОЧНИК KP.RU