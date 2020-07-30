Тело утопленницы нашли в судоходном канале Балакова
Труп передали правоохранителям
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В Балакове Саратовской области, в судоходном канале, нашли тело 38-летней утопленницы.
- Труп находился в 35–50 метрах от берега. Вероятно, женщина не сегодня утонула, — сообщил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин.
Спасатели достали тело и передали его правоохранителям.
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ИСТОЧНИК KP.RU