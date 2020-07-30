2020-07-30T17:05:15+03:00
Общество

В Саратовской области на восемь месяцев запретили охотиться на кабанов

Ограничение будет действовать по 1 апреля 2021 года
Ольга Симонова
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В Саратовской области с сегодняшнего дня, 30 июля, запретили охотиться на кабана.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном комитете охотхозяйства, запрет связан с необходимостью реализации мер по предотвращению возникновения и распространения АЧС, а также в целях сохранения воспроизводства объектов животного мира и их среды обитания.

Ограничение будет действовать по 1 апреля 2021 года.

При этом с 19 июня в угодьях области продолжается отстрел кабанов. Это сделано для снижения их численности — не более 0,25 особи на 1 тыс. гектаров.

В этом году в отстреле впервые могут принять участие охотники, но только те, кто выиграл это право по жеребьевке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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