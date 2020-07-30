Упавшее в Саратове дерево оставило без света четыре дома
В Саратове сегодня, 30 июля, рухнувшее дерево оставило жильцов четырех домов в Заводском районе без электричества.
- Дежурному службы спасения поступила информация, что ЧП случилось в 1-м Кавказском тупике, 7. Кроме повреждения линии электропередач, оказалось, что заблокирован и проезд, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе горспаса.
Спасатели распилили и убрали дерево с дороги, чтобы специалисты смогли вернуть людям свет.
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ИСТОЧНИК KP.RU