В Ленинском и Октябрьском районах отключили воду

30 Июль 2020 2020-07-30T16:14:25+03:00

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В Ленинском и Октябрьском районах Саратова отключили воду сегодня, 30 июля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за сварочных работ на 1-м Телевизионном проезде, 3 нет воды на Серова, 1, 1-м Телевизионном проезде, 3 и Симбирцева, 12.

Также водоснабжение нарушено на Топольчанской, 1, 1а, 1Б, 3а, 3Б, Чехова, 4а и 6а, Мамонтовой, 2 и 4.

В обоих районах обещают подать воду ориентировочно в 20:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU