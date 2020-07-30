В Ленинском и Октябрьском районах отключили воду
В Ленинском и Октябрьском районах Саратова отключили воду сегодня, 30 июля.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за сварочных работ на 1-м Телевизионном проезде, 3 нет воды на Серова, 1, 1-м Телевизионном проезде, 3 и Симбирцева, 12.
Также водоснабжение нарушено на Топольчанской, 1, 1а, 1Б, 3а, 3Б, Чехова, 4а и 6а, Мамонтовой, 2 и 4.
В обоих районах обещают подать воду ориентировочно в 20:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU