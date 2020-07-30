В первый день августа в Саратове пройдут ярмарки

30 Июль 2020 2020-07-30T15:43:54+03:00

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В субботу, 1 августа, в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

- Продавать мясо, молоко, овощи, рыбу и другое будут на пяти площадках: на рынке в Юбилейном, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», на перекрестке улиц Пензенская и Томская, на рынке «Комсомольский» и на Московском шоссе, 61 в Елшанке, — сообщили «КП-Саратов» министерстве сельского хозяйства Саратовской области.

Ярмарки будут работать 08:00 до 16:00.

Также на Театральной площади каждый день с восьми утра до восьми вечера проходит ярмарка по продаже ягодной и плодоовощной продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU