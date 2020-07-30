Уходивший от полицейской погони в Саратове байкер влетел в бордюр
В Заводском районе Саратова вчера, 29 июля, уходивший от полицейской погони мопедист попал в ДТП.
- На Ново-Астраханском шоссе госавтоинспекторы обратили внимание на мопед Racer, двигавшийся с нарушением ПДД. Водитель транспорта не остановился по требованию, поэтому организовали преследование, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
Однако напротив дома №31 24-летний парень влетел в бордюр и пострадал. Его госпитализировали.
При оформлении ДТП обнаружилось, что у мопедиста не было прав и полиса ОСАГО.
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ИСТОЧНИК KP.RU