2020-07-30T15:21:47+03:00
Происшествия

Саратовский адвокат не признается в мошенничестве почти на 3 млн рублей

Преступление произошло еще в 2018 году
Ольга Симонова
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В Волжском районе Саратова завершено расследование в отношении адвоката, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

- По данным следствия, в 2016 году мужчина пообещал приятелю помочь освободить родственника от уголовной ответственности за совершение ДТП с гибелью двух людей. Для этого он попросил деньги и телефон, чтобы якобы передать их должностным лицам, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

В действительности же адвокат не собирался давать правоохранителям взятку, а собирался оставить все себе.

Введенный в заблуждение товарищ согласился. С марта по май 2016 года злоумышленник получил от него 2,8 млн рублей и телефон за 16 тыс. рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Адвоката поймали сотрудники УФСБ России по Саратовской области.

Свою вину мужчина не признает. Однако доказательств, чтобы направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения, хватило.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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