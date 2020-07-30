Саратовский адвокат не признается в мошенничестве почти на 3 млн рублей
В Волжском районе Саратова завершено расследование в отношении адвоката, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
- По данным следствия, в 2016 году мужчина пообещал приятелю помочь освободить родственника от уголовной ответственности за совершение ДТП с гибелью двух людей. Для этого он попросил деньги и телефон, чтобы якобы передать их должностным лицам, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
В действительности же адвокат не собирался давать правоохранителям взятку, а собирался оставить все себе.
Введенный в заблуждение товарищ согласился. С марта по май 2016 года злоумышленник получил от него 2,8 млн рублей и телефон за 16 тыс. рублей и распорядился ими по своему усмотрению.
Адвоката поймали сотрудники УФСБ России по Саратовской области.
Свою вину мужчина не признает. Однако доказательств, чтобы направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения, хватило.
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ИСТОЧНИК KP.RU